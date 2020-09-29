غداً إغلاق باب التسجيل لبطولتي الأندية للشطرنج للعموم والفئات العمرية

في الرياضة 29 سبتمبر,2020

تصوير : محمد الجساسي

تغلق اللجنة العمانية للشطرنج غداً الخميس باب التسجيل لبطولتي الأندية للعموم في نسختها الثالثة وللفئات العمرية في نسختها الثانية والتي تنظمها اللجنة الكترونياً هذا العام وذلك خلال شهر أكتوبر القادم بسبب جائحة كوفيد 19 ، وتعد هذه البطولة من البطولات الرسمية التي دأبت اللجنة في تنفيذها سنوياً والتي تسعى اللجنة من خلالها لتأهيل وتطوير مستويات اللاعبين وكذلك العمل على استمرارية التدريب والمشاركة من قبل اللاعبين وكذلك مشاركة الأندية في تفعيل رياضة الشطرنج لديها واحتضان أكبر عدد من الممارسين من مختلف الفئات والاعمار السنية .

علماً أن اللجنة قامت بمخاطبة الأندية لحثها على المشاركة في البطولتين وكذلك قامت بالتنسيق مع الاندية لمساعدتها في تدريب اللاعبين مجاناً من قبل كادر التدريب باللجنة وبالتعاون مع عدد من المدربين المتعاونين من مختلف الدول العربية ، حيث أنهت فعلياً أندية صلالة وعبري والبشائر وصحار وأهلي سداب والسويق ومدحاء البرنامج .

وقررت اللجنة العُمانية للشطرنج هذا العام وبسبب الظروف الحالية في تعديل بعض الاشتراطات الفنية على البطولتين كونها ستقام الكترونياً ، وسيتم تثبيت بعض التعديلات الفنية كذلك في النسخ القادمة بعد دراستها وتقييم مدى قابلية تنفيذها ونجاح الهدف من تطبيقها حيث سيكون أهم هذه التغييرات اشراك لاعب دون 16 سنة وكذلك مشاركة فتاة في كل فريق مشارك بغية تطوير المستويات لدى منتخبات الناشئين ومنتخبات الفتيات .

كذلك سيتم السماح في بطولة الفئات العمرية هذا العام من مشاركة كل الاعمار والفئات دون 16 سنة وبعدد 5 لاعبين مع السماح في تشكيل فرق من الاناث اذا ما رغبت الاندية في ذلك مع إلزامية وجود لاعبة في كل فريق مشارك .

وستطبق البطولتان لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج الكلاسيك ، ويتم تزويج تقابلات اللاعبين بواسطة برنامج سويس مانجر ، وسيتم لعب البطولتين بمرحلتي التصفيات والنهائيات عن طريق المجموعات وذلك وفق النظام السويسري ، وحددت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى الى جانب الميداليات الملونة.

تحكيم وادارة البطولة

سيتم اعتماد وتنفيذ البطولة هذا العام الكترونياً وكذلك الاعتماد على مراقبة اللاعبين عبر منصة Zoom بمحددات فنية وادارية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي وسيتم تنفيذه لاول مرة في السلطنة ، وستقوم اللجنة قبل تنفيذ البطولة باعتماد بعض التجارب العملية قبل التنفيذ وذلك للوقوف على بعض الجوانب الادارية ان وجدت وايجاد الحلول المناسبة لها .

وسيشرف على البطولة فنياً مجموعة من الحكام الدوليين الوطنيين من الجنسين باشراف من الحكم الدولي مسلم الوضاحي ومساعده الحكم الدولي حمدان الهنائي.