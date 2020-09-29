شاهد.. مشاجرة بين التلميذ والأستاذ مورينيو ولامبارد في كأس الرابطة

نشبت مشاجرة بين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام ونظيره فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، في المباراة التي تجمع فريقيهما في الدور الرابع لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية " كارابوا".

وأثناء الشوط الأول، التقطت عدسات المصورين مشاجرة كلامية بين المدربين، حيث قال مورينيو لـ لامبارد:" اللعنة يا فرانك، عندما تكون منهزمًا 3-0 لا تقوم بتشجيع فريقك كما تفعل الآن."



ورد لامبارد قائلًا:"كن هادئًا واجلس يا جوزيه في مكانك."

وتشير النتيجة لتقدم تشيلسي بهدف نظيف، أحرزه الألماني تيمو فيرنر.

يذكر أن مورينيو كان يدرب لامبارد أثناء تواجد الأخير كلاعب لـ تشيلسي.