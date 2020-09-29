أنطوي يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمى الاتحاد السكندري.. فيديو

تمكن فريق كرة القدم الاول بنادي بيراميدز من تسجيل الهدف الاول في شباك الاتحاد السكندري.

ويواجه بيراميدز الاتحاد السكندري في مباراة قوية على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز

مرر ابراهيم حسن كرة رائعة من الجبهة اليمنى لتصل على رأس جون انطوي الذي اسكنها الشباك براسية رائعة.

وفي الشوط الاول سجل ايريك تراوري لاعب بيراميدز هدف فريقه الأول في شباك منافسه الاتحاد السكندري، ولكن تم الغاءه بخاصية ال VAR. بعد احتفال لاعبي بيراميدز بتسجيل هدف في شباك الاتحاد، تدخلت خاصية ال VAR، وألغت الهدف بسبب وجود لمسة يد على جون انطوي لاعب بيراميدز وتغيير اتجاه الكرة. ومن قبلها احتسب جهاد جريشة حكم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ركلة جزاء لصالح الفريق السماوي، بعد سقوط جون انطوي داخب منطقة جزاء زعيم الثغر. وتدخل ال VAR، وحرم بيراميدز من ركلة جزاء حيث شهد أن العركلة من خارج منطقة الجزاء. وأشهر جهاد جريشة البطاقة الحمراء في وجه مروان النجار صاحب الخطأ المرتكب نحو جون انطوي مهاجم بيراميدز. وسدد عبد الله السعيد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ولكن تألق عمرو خليل حارس مرمى الاتحاد السكندري واستمر اللقاء بنتيجة التعادل بدون أهداف.

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