الـ VAR يحرم بيراميدز من ركلة جزاء أمام الاتحاد السكندري

احتسب جهاد جريشة حكم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ركلة جزاء لصالح الفريق السماوي، بعد سقوط جون انطوي داخب منطقة جزاء زعيم الثغر.
ويواجه بيراميدز الاتحاد السكندري في مباراة قوية على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
وتدخل ال VAR، وحرم بيراميدز من ركلة جزاء حيث شهد أن العركلة من خارج منطقة الجزاء.
وأشهر جهاد جريشة البطاقة الحمراء في وجه مروان النجار صاحب الخطأ المرتكب نحو جون انطوي مهاجم بيراميدز.
وسدد عبد الله السعيد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ولكن تألق عمرو خليل حارس مرمى الاتحاد السكندري واستمر اللقاء بنتيجة التعادل بدون أهداف.
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