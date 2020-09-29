أخبار الزمالك.. الحصول على حكم جديد بقضية عمر جابر.. وباتشيكو يقود أول مران

حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على التواجد في تدريبات الفريق الأبيض اليوم من أجل مساندة الجهاز الفني الجديد بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

عقد مدحت عبد الهادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك جلسة مع أليكس كوستا المدرب العام بالجهاز الفني الجديد بالزمالك.

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق .

قررت أمانة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بأحقية نادي الزمالك في رسوم المساهمة التضامنية في عقد انتقال عمر جابر لاعب الفريق السابق من نادي بازل إلى نادي لوس انجلوس الأمريكي.

قاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الفريق لأول مرة اليوم بعدما قام بتوقيع العقود مساء أمس مع مساعديه.