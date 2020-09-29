شاهد - فيرنر يضرب شباك توتنهام بالهدف الأول ويتقدم لتشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements سجل الألماني تيمو فيرنر، نجم نادي تشيلسي، هدف التقدم لفريقه أمام توتنهام، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة.

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