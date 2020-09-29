عاجل - الأهلي يحسم مصير فايلر

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أحمد جودة - القاهرة - أبلغ مسؤولو النادي الأهلي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بفسخ تعاقدهم معه يوم ١ أكتوبر المقبل.
ويحق لأي طرف سواء النادي الأهلي أو السويسري رينيه فايلر فسخ التعاقد في الفترة من ١ إلى ١٠ من شهر أكتوبر المقبل.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مسؤولو القلعة الحمراء أبلغوا المدرب السويسري بفسخ تعاقده بعد غد الخميس موجهين له الشكر على الفترة التي قصاها على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر.
وأضاف المصدر بأن النادي سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن الجهاز الأجنبي الجديد والذي سيتولى قيادة الفريق الأحمر.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترسانة، مساء غدًا، الأربعاء، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كاس مصر.
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