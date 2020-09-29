جهود كبيرة لوزارة الثقافة والرياضة والشباب في إنشاء المراكز الرياضية بمحافظة ظفار

في الرياضة 29 سبتمبر,2020

صلالة ـ العمانية: تعتبر المراكز الرياضية من المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب في مختلف ولايات محافظة ظفار خاصة في ولايات سدح وطاقة وثمريت ومقشن والمزيونة وضلكوت وشليم وجزر الحلانيات.وقد أنهت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار أخيرا مشروع المركز الرياضي بولاية طاقة كما تم الانتهاء مسبقًا من مشاريع المراكز الرياضية في ولايات سدح وثمريت ومقشن وجارٍ العمل في مشاريع المراكز الرياضية في ولايات ضلكوت والمزيونة وشليم وجزر الحلانيات.

وتقوم لجان إدارة المراكز الرياضية بالولايات بالتعاون مع المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار بالإشراف على تنظيم الفعاليات والمناشط الرياضية بالمراكز.

ويأتي إنشاء المراكز الرياضية ضمن خطة وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتوفير البنية الأساسية للشباب في مختلف ولايات السلطنة بشكل عام ومن ضمنها ولايات محافظة ظفار خاصة التي لا توجد بها أندية رياضية حيث تقوم المديرية بمتابعة عمل الشركات المنفذة للمشاريع وفق المواصفات المطلوبة والبرنامج الزمني المحدد. وتهدف وزارة الثقافة والرياضة والشباب من خلال إنشاء المراكز الرياضية إلى إتاحة الفرصة للشباب لممارسة هواياتهم المختلفة وتنمية مهاراتهم واستغلال أوقات فراغهم بما هو مفيد بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الشبابية واستقطاب الشباب لممارسة الأنشطة الرياضية لنشر وغرس مفهوم الرياضة بين فئات المجتمع المختلفة من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية المتنوعة. تجدر الإشارة إلى أن المراكز الرياضية تحتوي على العديد من المرافق الرياضية والترفيهية والخدمات التي تلبي حاجات ورغبات وميول مختلف الفئات العمرية من الجنسين خصوصا فئة الشباب متمثلة في ملعب معشب صناعي لكرة القدم ومدرجات للجماهير تتسع لـ ١٥٠٠ مقعد بالإضافة إلى ١٠٠ مقعد لكبار الشخصيات وعدد من الصالات المفتوحة متعددة الأغراض ومكاتب إدارية وقاعة للاستقبال.

أما في صلالة فتعكف المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار على تجهيز ملعب استاد مجمع السعادة الرياضي لاحتضان الاستحقاقات القادمة أبرزها ما تبقى من منافسات كأس جلالته لكرة القدم ودوري عمانتل ودوري الدرجة الأولى.وكانت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار قد استكملت ما تبقى من المرحلة الثانية من مشروع توسعة استاد مجمع السعادة الرياضي الذي يعتبر أحد الصروح الرياضية العملاقة التي تضاف إلى الصروح الرياضية في السلطنة والتي سوف تستقطب العديد من الفئات العمرية خاصة فئة الشباب الفئة العمرية المستهدفة للاستفادة من مختلف ما تحويه تلك المجمعات.

يذكر أن ملعب استاد مجمع السعادة الرياضي سوف يحتضن أول المواجهات المواجهة التي ستجمع فريقي صلالة وصور ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري الدرجة الأولى في ٢١ أكتوبر القادم.