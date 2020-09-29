خدمة الكيان.. أول تعليق من خالد بيبو على إقصاء أبناء الأهلي من الناشئين

رد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي علي الاتهامات التي وجهت له بتعمده في إقصاء أبناء النجوم من القطاع بسبب مشاكل شخصية. وقال خالد بيبو خلال لقائه بفضائية الأهلي": في نظام داخل الاهلي وكل واحدعارف مكانه والنقاش شيء أساسي ولا يوجد إجبار ونضع خطة تتماشي مع تدعيم الفريق الأول.

وتابع: "مش مهتم بالسوشيال ميديا ومركز في شغلي فقط". وواصل: يجب احترام النادي الأهلي ونعتمد علي خدمة النادي وتدعيم قطاع الناشئين واختيار الأفضل لخدمة الفريق الأول". وأتم : المدير الفني واللجنة الفنية وهم من يختارون من يبقى ومن يرحل ولا أتدخل إطلاقًا فى المسئولية الفنية، أوفر لهم فقط كل السبل للعمل الجيد. وقال خالد بيبو خلال لقائه بفضائية الأهلي": في نظام داخل الاهلي وكل واحدعارف مكانه والنقاش شيء أساسي ولا يوجد إجبار ونضع خطة تتماشي مع تدعيم الفريق الأول.

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