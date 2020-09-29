بروكيتش: بيبو لم يتعمد إقصاء أبناء نجوم الأهلي من الناشئين

برأ التشيكي ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين بالأهلي خالد بيبو من تهمة تعمده في إقصاء أبناء النجوم من داخل القلعة.

وقال بروكيتش فى تصريحات لقناة الأهلى: متطلبات الكرة العالمية صعبة فى الوقت الحالي ومن الصعب تنفيذها على قطاع كبير من اللاعبين.

وأشار الي تقرير تخفيض الأعداد لخمس فرق بكل فريق ٢٥ لاعبا فقط من اجل اخراج افضل العناصر ومساعدة صفوف الفريق الأول.

وأوضح ان خالد بيبو لم يتعمد في ايذاء ابناء النادي الاهلي السابقين كما تحدث البعض .

وأعلن النادي الأهلي تعاقده فى أغسطس الماضى مع الخبير التشيكي ميشال بروكيتش للعمل مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين بكرة القدم فى كل المراحل السنية فى خطوة كبيرة للنهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وجاء قرار التعاقد مع التشيكي ميشال بروكيتش بعد دراسة شاملة للقطاع واحتياجاته، وكيفية النهوض به لمضاهاة قطاعات الناشئين في أكبر الأندية العالمية وتفريخ العناصر التي تخدم الأهلي والمنتخبات الوطنية.

وكان الأهلي قد استقر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة في مجال الناشئين، في ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية واللائحية.

وتم التعاقد مع الخبير التشيكي بعد سلسلة من المفاوضات قام بها أمير توفيق، مدير التعاقدات بالتنسيق مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وبالرجوع إلي لجنة التخطيط للكرة وبإشراف محمود الخطيب رئيس النادي.