نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقبات تقف في طريق برشلونة لضم الصفقة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني لن يتعاقد على الأغلب مع الهولندي ممفيس ديباي نجم أوليمبيك ليون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن تعاقد برشلونة مع مهاجم حاليًا يعتبر أمر مُعقد لأن الوضع الإقتصادي في النادي الكتالوني حساس للغاية.

وعلى نفس الجانب، أفادت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية بأن مسئولي برشلونة يتفهمون طلب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق لكن رسالة النادي هي أن الوضع الاقتصادي مُعقد.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن الفكرة هي أنه إذا لم يرحل المزيد من اللاعبين عن برشلونة فلن يتمكنوا من إرضاء كومان بالتعاقد مع مواطنه ممفيس ديباي.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أنه من المتوقع أيضًا أن يتخلي برشلونة عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي.