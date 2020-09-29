نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة الزمالك القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب الملايين من عشاق الكرة المصرية وبخاصة القلعة البيضاء موعد مباراة الزمالك والمصري المقبلة في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدورى العام على ستاد السويس الرياضي.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما، على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بينما استطاع أبناء بورسعيد من العودة للانتصارات والابتعاد ولو قليلًا عن دائرة الهبوط، وتحقيق فوز بمثابة طوق نجاة على نظيرة أسوان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينها على ستاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري

ويحتضن ستاد السويس الرياضي مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من أكتوبر فى مواجهات الجولة 31 من عمر المسابقة المحلية، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت

يحتل أبناء ميت عقبة مركز الوصيف في ترتيب الدوري المصري برصيد ٦١ نقطة بعد منافسة قوية مع نادي بيراميدز الذي يحتل المركز الثالث برصيد ٥٤ نقطة

وعلى الجانب الآخر النادي المصري يصارع شبح الهبوط ويحاول جاهدًا الحصول ولو على نقطة وحيدة تساعده في صراع البقاء في الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل الفريق المركز 13 في الجدول برصيد 33 نقطة.