نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ميسي يوجه رسائل هامة إلى جماهير برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني رسالة لجماهير البرسا، مطالبا إياهم بالاتحاد ودعم ومساندة الفريق خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الأفضل للنادي الكتالوني.

وقال ميسي :" بعد خلافات كثيرة أود أن أضع حدا كاملا، ويجب أن يتحد جميع مشجعي برشلونة ويفترضون أن الأفضل لم يأت بعد"، مطالبا الجمهور بمساندة الفريق في الفترة المقبلة لتحقيق الانتصارات وإعادة الفريق لمنصات التتويج".

وأضاف :" أفترض أن أخطائي إذا كانت موجودة فإنها ستجعل البارسا أقوى وأفضل".

وتابع تصريحاته :"إن إضافة الشغف والحماس سيكون السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، دائمًا متحدين ونسير في نفس الاتجاه".

وشهدت الفترة الماضية انقساما كبيرا داخل نادي برشلونة وخلافات بين اللاعبين والإدارة وكان النجم الأرجنتيني ينوي الرحيل عن صفوف الفريق خاصة بعد موسم مخيب للفريق خرج منه خال الوفاض من البطولات.

وكان ميسي ينوي الرحيل عن صفوف برشلونة هذا الصيف وطلب ذلك بشكل رسمي من إدارة النادي ولكنه تراجع بعدما علم أن رحيله لن يتم إلا عن طريق القضاء ورفض الوقوف ضد النادي الكتالوني في المحكمة وقرر الاستمرار مع الفريق.

واستهل فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان مشواره في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم بفوز عريض على فريق فياريال برباعية نظيفة في الجولة الثالثة بعد تأجيل أول مباراتين له في الليجا.