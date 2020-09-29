شاهد - تصرف غريب من مورينيو في مباراة توتنهام وتشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements قام البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام، بحركة غريبة للغاية، حيث قام بمغادرة مباراة فريقه أمام تشيلسي والتي تجمع الفريقين حاليًا في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية واتجه إلى غرفة خلع الملابس، وذلك قبل أن يعود بعدها بدقائق.

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