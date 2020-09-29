بسبب الصراع الإقليمي.. الاتحاد الأوروبي ينقل مباراة من أرمينيا إلى قبرص

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الثلاثاء نقل مباراة أرارات أرمينيا مع ريد ستار بلجراد الصربي في دور تحديد المتأهل لدور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي، من يريفان إلى نيقوسيا بسبب الصراع الإقليمي المحتدم بين ارمينيا واذربيجان.
وأكد يويفا نقل المباراة لتقام يوم الخميس المقبل في العاصمة القبرصية نيقوسيا ، إذ يتأهل الفائز من المواجهة إلى مرحلة دور المجموعات من الدوري الأوروبي، حيث تقام مراسم قرعة البطولة يوم الجمعة المقبل.
واشتد الصراع المسلح بين اذربيجان وارمينيا في منطقة ناجورنو كاراباخ أمس الأول الأحد، وأعلنت كلا الدولتين سقوط مئات الضحايا في صفوفها جراء القصف المعادي وهو ما تنفيه الدولة الأخرى.
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