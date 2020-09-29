شاهد.. مورينيو يغادر ملعب مباراة توتنهام وتشيلسي للبحث عن لاعبه في الحمام

وغادر إيريك داير ملعب المباراة التي تجمع فريقه بتشيلسي لقضاء حاجته، ليذهب مورينيو خلفًا للبحث عن لاعبه في المرحاض من أجل استكمال المباراة.
ويتقدم فريق تشيلسي على نظيره توتنهام بهدف نظيف أحرزه فيرنر في الدقيقة 19.
وشهد الشوط الأول مشادة كلامية بين مورينيو ولامبارد مدربي الفريقين التقطتها عدسات المصورين.
وتقام المباراة على ملعب توتنهام الجديد بالعاصمة البريطانية لندن.
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