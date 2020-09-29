طلائع أسوان تحتل المراكز الأولى في 4 ألعاب أولمبية بالنسخة الثانية لأولمبياد الطفل المصري

شهدت التصفيات الإقليمية لأولمبياد الطفل المصري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشاركة طلائع أسوان في أربعة ألعاب أولمبيية في النسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصري.

وأقيمت المسابقات في قطاع الأقصر "مدينة الطود"، حيث بدأ الاحتفال بطابور عرض المشاركين في الألعاب الرياضية، وفقرة من التراث الشعبي لمحافظة الأقصر فى التحطيب، وشهدت المنافسات مشاركة أسوان في 4 ألعاب أولمبية بالنسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصري.

وبمشاركة محافظات البحر الأحمر وأسوان وقنا والأقصر استطاعت أسوان الحصول على المراكز الأول في تنس الطاولة (زوجي بنين) فريق م. ش الدقايق بإدفو، والمركز الأول في ألعاب القوي في ١٠٠ متر عدو بنات، والوثب الطويل بنات فريق مركز شباب عنيبة بنصر النوبة، والمركز الأول في كرة اليد بنين نادي اتحاد إدفو، والمراكز الأولى في الأوزان المختلفة في لعبة التايكوندو بفوز ٦ لاعبين.

وتقام أولمبياد الطفل المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأطلق شعلة الأولمبياد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالمركز الأولمبي بالمعادى خلال شهر أغسطس الماضى، ومازالت منافسات الأولمبياد مستمرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى دور مختلف المؤسسات المجتمعية فى التنشئة السليمة للطفل، بالإضافة إلى دور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الأوليمبياد فرصة لإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة منذ الصغر وخلق جيلا واعيا وسليما صحيًا وبدنيا، وهو ما تعمل عليه الرياضة.

واختتم الدكتور أشرف صبحي حديثه بالتأكيد على خلق أجواء المنافسة والجوائز المالية دوافع جيدة للطفل لإخراج أبطال وقادة للمستقبل.