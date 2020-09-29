وكان إيريك تراوري لاعب بيراميدز سجل هدفا في شباك منافسه الاتحاد السكندري، ولكن تم إلغاؤه بخاصية الـ VAR.
بعد احتفال لاعبي بيراميدز بتسجيل هدف في شباك الاتحاد، تدخلت خاصية ال VAR، وألغت الهدف بسبب وجود لمسة يد على جون أنطوي لاعب بيراميدز وتغيير اتجاه الكرة.
ومن قبلها احتسب جهاد جريشة حكم مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري ركلة جزاء لصالح الفريق السماوي، بعد سقوط جون انطوي داخب منطقة جزاء زعيم الثغر.
وتدخل الـ VAR، وحرم بيراميدز من ركلة جزاء حيث شهد أن العركلة من خارج منطقة الجزاء.
وأشهر جهاد جريشة البطاقة الحمراء في وجه مروان النجار صاحب الخطأ المرتكب نحو جون انطوي مهاجم بيراميدز.
وسدد عبد الله السعيد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة ولكن تألق عمرو خليل حارس مرمى الاتحاد السكندري.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد بيراميدز الى النقطة 57 ويحتل المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد الاتحاد عند النقطة 38 في المركز الثامن
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد الفوز على الاتحاد | بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد تشاتشيتش.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.