نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يقترب من خطف صفقة مميزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي أصبح قريبًا من التعاقد مع الإيطالي فيدريكو كييزا نجم فيورنتينا الإيطالي.
وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن كييزا يرى أن هذا الوقت المناسب للرحيل عن فيورنتينا وأن هذا الفصل من مسيرته يجب أن ينتهي.
وأكدت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يتابع الجوهرة الأرجوانية منذ سنوات وتناوب المديرين الفنين لم يؤثر على عزم المدير الرياضي فابيو باراتيشي على إحضاره إلى تورينو.
وألمحت الصحيفة الإيطالية أن كل مدرب كان سيوافق على التعاقد مع نجم بهذه الجودة والمدير الفني الجديد أندريا بيرلو ليس استثناءً بل على العكس تمامًا.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه في الصيف الماضي توصل كلا من يوفنتوس وكييزا بالفعل إلى اتفاق من حيث المبدأ على العقد ولكن مسئولي فيورنتينا هم من أوقفوا إتمام الصفقة.
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