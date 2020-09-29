رسميا.. كوكا يصعد مع أولمبياكوس لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - صعد لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف نادي أولمبياكوس اليوناني إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم. وغاب كوكا عن تعادل فريقه أولمبياكوس أمام اومونيا نيقوسيا القبرصي سلبيا فى إياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. يذكر أن المهاجم الدولي المصري شارك فى مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين فى اليونان وفاز أولمبياكوس بيها بنتيجة هدفين مقابل لاشئ. ومن المقرر أن تقام قرعة دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس المقبل فى مدينة زيورخ السويسرية.

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