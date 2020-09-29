نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يستعد لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي لن يرحل عن صفوف النادي الإيطالي على الرغم من إهتمام برشلونة الكبير بالتعاقد معه منذ فترة طويلة.
وأكدت فضائية DeportesCuatro الإسبانية أن إنتر ميلان على أعتاب تجديد عقد لاوتارو حتى 2025 مع منحه زيادة كبيرة في راتبه.
وأفادت الفضائية الإسبانية بأن إنتر ميلان يخشى رحيل لاوتارو إلى يوفنتوس يومًا ما لذلك سيضع شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 170 مليون يورو في إذا أراد الإنضمام إلى يوفنتوس.
وأوضحت الفضائية الإسبانية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يرغب في بناء مشروعه على لاوتارو ولوكاكو لذلك سيطلب من إدارة النادي الإيطالي تجديد عقود اللاعبين لضمان قدرته على الاعتماد عليهما في السنوات القليلة القادمة.
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