ليفربول يكشف إصابة تياغو بكورونا

ليفربول يكشف إصابة تياغو بكوروناكشف ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن لاعبه الجديد تياغو ألكانتارا أصيب بفيروس كورونا ، ويعزل نفسه حاليا بعد ظهور أعراض بسيطة عليه.

ولن يشارك اللاعب الإسباني، الذي انضم من بايرن ميونخ في وقت سابق من الشهر الحالي وخاض مباراته الأولى في الانتصار 2-0 على تشيلسي، في المباراتين القادمتين عقب غيابه عن فوز ليفربول 3-1 على أرسنال يوم الاثنين باستاد "أنفيلد".

وقال جيم موكسون، طبيب الفريق الأول في ليفربول في بيان: الكشف عن نتيجة فحص "كوفيد-19" علناً شيء يعود لاختيار كل لاعب، واتبعنا كافة البروتوكولات وتياغو على ما يرام. سيعزل نفسه حاليا وفقا للإرشادات ونأمل أن يعود إلينا سريعا.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال على ملعبه في دور الستة عشر لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية يوم الخميس ويعود إلى الدوري لمواجهة أستون فيلا خارج الديار يوم الأحد القادم.

ومن المنتظر أن يعلن لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا في وقت لاحق تشكيلته لمواجهات البرتغال وسويسرا وأوكرانيا.

وكالات