وقال مورينيو في تصريحات بعد المباراة:" هو لعب مباراتين في 48 ساعة، أتفهم موقفه، وكان يجب عليه الذهاب، لقد ذهبت خلفه لأظهر فقط عليه بعض الضغط من أجل استعجاله في ما تبقى من دقائق في المباراة."
وقال داير:" أثناء قضاء حاجتي، سمعت مورينيو يطرق لي على باب الحمام، كنت أتفهم غضبه ولكن ما باليد حيلة عندما تناديك الطبيعة."
وشهدت مباراة فريقي توتنهام وتشيلسي لقطة طريفة بترك داير ملعب المباراة للدخول لدورة المياه.
وتأهل توتنهام لدور ربع النهائي بعد فوزه على تشيلسي بضربات الترجيح في كأس الرابطة الإنجليزية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مورينيو وداير يعلقان على واقعة دورة المياه خلال مباراة تشيلسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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