نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يكشف تفاصيل الشكاوي المقدمة ضد مرتضى منصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن تفاصيل الشكاوى الموضوعة ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من قبل أكثر من جهة خلال الفترة الحالية.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "هناك أكثر من جهة لديها شكوى ضد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وابرز هذه الجهات النادي الأهلي ومجلس إدارته بالكامل الذي ستستغرق شكواه مدة طويلة".

وأضاف، "أتمنى أن لا يتأثر نادي الزمالك من الشكاوي ضد رئيسه خاصة وأن الفريق عانى من تخبط إداري طيلة السنوات الأخيرة بسبب هذه الأمور ".

واختتم،"الجهات التي تحركت من أجل ملاحقة مرتضي منصور قانونيا اتجهت الي اللجنة الأولمبية خاصة وأن الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على اتخاذ قرار ضده".