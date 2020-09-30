لها نظام خاص.. والدة ميار شريف: حديثها مع محمد صلاح رفع معنوياتها

أكدت "آمال ثابت"، والدة ميار شريف، لاعبة التنس المصرية، أن ابنتها لها نظام معين في حياتها الخاصة، حيث تتدرب في مواعيد، وتتناول الطعام في مواعيد محددة، لدرجة أنها في بعض الأوقات لا تستطيع التواصل معها عبر الهاتف.

وقالت "ثابت" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة دوت الخليج، إن حديث ابنتها مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي؛ رفع من روحها المعنوية بشكل كبير، قبل مشاركتها في الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس.

وأشارت إلى أن نجلتها ظهرت في بطولة رولان جاروس، وكأنها تشارك في البطولة منذ سنوات، لافتة إلى أن "ميار" تضع هدف لنفسها في البطولة.