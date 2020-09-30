شوبير: موسيماني خليفة رينيه فايلر في الأهلي

قال الإعلامي أحمد شوبير إن الأهلي يفكر في التعاقد مع مدرب أفريقي؛ لتدريب الفريق، خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، الذي سيرحل عن تدريب الاهلي عقب مباراة الترسانة مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16 لكأس مصر.

وأوضح شوبير: الاهلي يفكر في مدرب أفريقي لخلافة فايلر متوقعًا أن يكون هذا المدرب هو موسيماني مدرب صن داونز الجنوب أفريقي .

وأكد شوبير، في برنامجه عبر قناة أون تايم سبورت، أن الاهلي أبلغ فايلر رسميًا برحيله عن الفريق.