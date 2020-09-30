قال الإعلامي أحمد شوبير إن الأهلي يفكر في التعاقد مع مدرب أفريقي؛ لتدريب الفريق، خلفًا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي، الذي سيرحل عن تدريب الاهلي عقب مباراة الترسانة مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ16 لكأس مصر.
وأوضح شوبير: الاهلي يفكر في مدرب أفريقي لخلافة فايلر متوقعًا أن يكون هذا المدرب هو موسيماني مدرب صن داونز الجنوب أفريقي .
وأكد شوبير، في برنامجه عبر قناة أون تايم سبورت، أن الاهلي أبلغ فايلر رسميًا برحيله عن الفريق.
وتابع:" رينيه فايلر تمسك بالسفر قبل خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، والأهلي طلب تجديد تعاقده لمدة عام؛ لضمان عودته من جديد، قبل أن يرفض رينيه فايلر وضع تلك البنود والاشتراطات ".
وتابع: "سيتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي يتولي قيادة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة وسيتولي قيادة الفريق لمدة عام أو عامين على الأقل ، ورينيه فايلر سيغادر النادي الأهلي عقب إنتهاء مباراة الترسانة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير: موسيماني خليفة رينيه فايلر في الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.