نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود عجلة بطولة كأس مصر للدوران مجددا، بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يلتقي مساء اليوم الأربعاء، فريق الأهلي مع نظيره الترسانة في مواجهة قوية ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة المحلية الأقدم في مصر.

تأهل الأهلي لدور الـ16 بكأس مصر بعدما تغلب على فريق بني سويف في دور الـ32 بنتيجة 3-1، بينما صعد فريق الترسانة لهذا الدور على حساب فريق إنبي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-3.

موعد مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر:

تنطلق أحداث مباراة الأهلي والترسانة ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، اليوم الأربعاء 30-9- 2020، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد (الأهليweالسلام).

ويمكنكم متابعة أحداث مباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتسon time sports الفضائية المصرية الناقل الحصري والرسمي لمباريات البطولات المحلية في مصر هذا الموسم.

غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الترسانة:

شهدت قائمة النادي الأهلي غيابات عديدة في لقاء الترسانة، حيث يغيب محمد الشناوي وعلي معلول ووليد سليمان، حيث فضل الجهاز الفني إراحتهم استعدادا للمباريات المقبلة.

ويغيب أحمد الشيخ، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وكريم نيدفيد، وسعد سمير للإصابة، بينما يغيب على لطفي ومحمد محمود لعدم الجاهزية، ويفق الفريق الثنائي عمرو السولية وأيمن أشرف للإيقاف، وخرج صالح جمعة من قائمة الفريق لأسباب فنية.