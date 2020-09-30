نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المقاولون العرب يعلق على الفوز الكاسح أمام نادي مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - علق واحد من نجوم نادي المقاولون العرب على فوز فريقه اليوم الثلاثاء على نظيره نادي مصر في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأكد محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، أن الفوز الكبير لفريقه على حساب نادي مصر في الدوري بستة أهداف نظيفة أعاد للاعبين الثقة بعد غياب التوفيق الفترة الماضية.
وقال سالم في تصريحات لبرنامج "الماتش": "المقاولون لديه هدف واضح في الموسم الحالي ويتواجد في المربع الذهبي منذ البداية ويملك لاعبين وجهاز فني على مستوى مميز".
وتابع: "أشعر بالراحة داخل المقاولون فهو بيتي والعب في صفوف الذئاب منذ الصغر، الأجواء داخل الفريق تساعد على النجاح".
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