نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أجنبي يقترب من خلافة فايلر في الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن الأهلي بات على أعتاب الإعلان عن المدير الفني الجديد خلفا للسويسري رينيه فايلر الذي أصبح قريبًا جدًا من الرحيل عن القلعة الحمراء.
ومن المقرر أن يكون الجهاز الفني الجديد بالكامل أجنبيا بالإضافة لوجود عنصر مصري وحيد وهو سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز الفني الحالي.
وجاء قرار مسئولو الأهلي باستمرار قمصان مع الجهاز الجديد بسبب درايته بأحوال الفريق واللاعبين وحتى يكون حلقة وصل مع المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية خلفًا لرينيه فايلر.
ومن المرجح أن يعلن مجلس إدارة الأهلي عن الجهاز الفني الجديد خلفًا لفايلر صباح الخميس المقبل، حيث يعقد مجلس إدارة القلعة الحمراء اجتماع من أجل فسخ التعاقد مع السويسري رينيه فايلر بعد وصول العلاقة بين الطرفين لطريق مسدود وإصرار المدير الفني السويسري على السفر إلى بلاده على الرغم من عدم الاتفاق على إلغاء أو ترحيل بند الفسخ الموجود في عقده.
ودخلت إدارة النادي الأحمر في الفترة الأخيرة في مفاوضات قوية مع عدد من المديرين الفنيين في مقدمتهم الأرجنتيني أروابارينا لخلافة فايلر.
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