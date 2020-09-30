نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر يونايتد على رادار ميلان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي ميلان الإيطالي أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع البرتغالي ديوجو دالوت نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن ميلان مهتم بالتعاقد مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 21 عامًا على سبيل الإعارة.
وألمحت الشبكة البريطانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار النجم البرتغالي مع الشياطين الحمر في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي.
وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن دالوت انتقل إلى مانشستر يونايتد في 2018 قادمًا من بورتو وخاض مع الشياطين الحمر حتى الآن 34 مباراة فقط وسجل هدف وصنع 3 أهداف آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم مانشستر يونايتد على رادار ميلان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.