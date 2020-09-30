جيرالدو يهنئ حمدي فتحي بعيد ميلاده الـ 26

ونشر جيرالدو عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام، صورة له مع حمدي فتحي، وعلق عليها " عيد ميلاد سعيد يا اخي".
وكشفت مصادر خاصة لـ "دوت الخليج"، عن أن إدارة الأهلي ستبلغ فايلر بالفعل بفسخ التعاقد، غداً، الموافق 1 أكتوبر، خلال الفترة القانونية المحددة بين الطرفين داخل عقده؛ ليكون بدون أي شروط جزائية على الأهلي أو السويسري.
وأكدت المصادر أنه تم التراجع عن فكرة تجديد عقد السويسري لمدة شهر والإبقاء عليه حتى الانتهاء من مباريات دوري أبطال أفريقيا.
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وأكد مسئولو الأهلي لـ فايلر أنه تم التراجع عن فكرة تجديد عقده لمدة شهر لقيادة الفريق في البطولة الأفريقية مع الاكتفاء بفترة قيادته السابقة للفريق.
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