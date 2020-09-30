نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأربعاء 30 سبتمبر باقي منافسات الجولة الرابعة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020/2021 وذلك بأربع مباريات جديدة في هذه الجولة. وتعتبر أهم مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز اليوم هي مباراة نادي ريال مدريد ونادي بلد الوليد ومباراة فريق ويسكا وفريق أتلتيكو مدريد. وفيما يلي جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات اليوم: - ريال بيتيس 6 نقاط. 2- غرناطة 6 نقاط. 3- ريال سوسييداد 5 نقاط. 4- سيلتا فيجو 5 نقاط. 5- فالنسيا 4 نقاط. 6- ريال مدريد 4 نقاط. 7- خيتافي 4 نقاط. 8- فياريال 3 نقاط. 9- أتلتيكو مدريد 3 نقاط. 10- برشلونة 3 نقاط. 11- إشبيلية 3 نقاط. 12- ليفانتي 3 نقاط. 13- أوساسونا 3 نقاط. 14- أتلتيك بلباو 3 نقاط. 15- قادش 3 نقاط. 16- هويسكا نقطتان. 17- بلد الوليد نقطتان. 18- إيبار نقطة. 19 ديبورتيفو ألافيس نقطة. 20- إلتشي بدون نقاط.

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