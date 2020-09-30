لقاء وداع فايلر .. التشكيل المتوقع لـ الأهلي فى مواجهة الترسانة بكأس مصر

حيث إن كل الطرق أصبحت تؤدي لرحيل فايلر بعد خلاف مع الإدارة وتمسكه بالحصول على إجازة في بلاده، وهو ما يثير المخاوف حول عدم عودته، خاصة مع وجود بند يسمح له بالرحيل في أول 10 أيام من الشهر المقبل، وهو ما جعل إدارة الأهلي تبحث مبكرًا عن البدائل.

وسيكون لقاء الترسانة الأخير للأهلي تحت قيادة فايلر، في ظل تمسكه بالسفر، ويستعد الأهلي لتعيين جهاز فني جديد بعد مواجهة الغد، من أجل قيادة الفريق في دوري أبطال أفريقيا.

يعود الأهلي لمنافسات كأس مصر مجددًا بعد عبور عقبة بني سويف بنتيجة 3-1 في دور الـ 32، بينما تأهل الترسانة، الذي يلعب بدوري القسم الثاني، بعد تخطي نادي 6 أكتوبر بالدور التمهيدي بنتيجة 4-2، ثم عبور المريخ بنتيجة 4-1، ثم تخطي الأولمبي بنتيجة 2-1 في آخر الأدوار التمهيدية، ثم عبور إنبي بركلات الترجيح في دور الـ 32.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر 36 مرة آخرها عام 2017، بينما فاز الترسانة باللقب 6 مرات آخرها عام 1986.