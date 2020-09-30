جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل خوسية موراليس نجم نادي ليفانتي الإسباني حتى الآن احتلال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 3 أهداف وذلك عقب مرور ثلاث جولات من المسابقة. تنطلق اليوم الأربعاء 30 سبتمبر باقي منافسات الجولة الرابعة من الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2020/2021 وذلك بأربع مباريات جديدة في هذه الجولة. وفيما يلي ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز: 1- خوسيه موراليس "ليفانتي" 3 أهداف. 2- إياجو أسباس "سيلتا فيجو" 3 أهداف. 3- جيرارد مورينو "فياريال" هدفان. 4- لويس سواريز "أتلتيكو مدريد" هدفان. 5- ويليام كارفاليو "ريال بيتيس" هدفان. 6- أنسو فاتي "برشلونة" هدفان. 7- ماكسي جوميز "فالنسيا" هدفان. 8- لوبيز "أتلتيك بلباو" هدفان.

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