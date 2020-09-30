نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على معلول يتمسك بالأهلي ويرفض عرضا خرافيا من بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب النادى الأهلى فى الحفاظ على نجومه من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية خاصة الظهير التونسي وأحد نجوم الفريق على معلول الذي يقدم مستويات مميزة مع المارد الأحمر خلال السنوات الماضية.

وكشفت تقارير صحفية أن فريق بيراميدز يرغب فى ضم على معلول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل.

وحسبما أشارت تقارير صحفية أن على معلول رفض عرض من بيراميدز بقيمة 45 مليون جنيه سنويًا وهو أكثر من ما يتقاضاه مع القلعة الحمراء ويتمسك بالبقاء فى الأهلي.

ويذكر أن بيراميدز تعاقد مع رمضان صبحي وشريف إكرامي وأحمد فتحي بعد انتهاء مشوارهم مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.