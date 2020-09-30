ميركاتو ألعاب الصالات.. كواليس صراع الأهلي والزمالك على ضم ثنائي الجزيرة

يواصل مسئولو النادي الأهلي، تدعيم ألعاب الصالات والتعاقد مع العديد من الصفقات الكبيرة وخاصة تدعيم الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، استعدادًا للموسم الجديد.

وحصل الأهلي على توقيع ثنائي الجزيرة لكرة السلة رجال عمرو الجندي وعمر طارق، وكان من المنتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في غضون الساعات المقبلة ولكن سيتأخر الإعلان الرسمي قليلا بعد حدوث خلافات فى الصفقة.

ودخل عمر طارق وعمر الجندي ثنائي الجزيرة دائرة اهتمام مسئولى قطاع السلة فى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل بعد فشل المفاوضات التي تم فتحها مع عاصم مرعى المحترف بصفوف بروس بامبيرج الألماني، خاصة أن الفريق الأحمر خسر 3 بطولات الموسم الحالي هى دورى المرتبط وكأس مصر ودورى السوبر على يد الاتحاد السكندرى.

ونجح رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، فى إنهاء اتفاقه مع الثنائي ، بشأن انتقالهم لصفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل ويتبقي علي إتمام الصفقة موافقة مسؤولي نادي الجزيرة خاصة بعد اعلان الثنائي رغبتهم للرحيل الي صفوف الأهلي.

وكشفت مصادر خاصة لموقع "دوت الخليج" أن الأهلي اتفق علي الحصول علي خدمات ثنائي الجزيرة مقابل مبلغ مالي يقدر بـ10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى انتقال لاعب الأحمر أيمن شوكت.

وأضاف المصدر أن ما يعطل الإعلان عن الصفقة هو تدخل نادي الزمالك فيها بصفة رسمية و عرض مبلغ ضخم لضم الثنائي يفوق عرض الأهلي وهو ما جعل مسؤولي الجزيرة يفكرون فى الأمر مرة أخرى .

وأوضح أن الجزيرة عرض لاعبيه للبيع بسبب مرور النادي بأزمة مالية و تقدم الأهلي والزمالك بعروض لضم اللاعبين ومشيرا إلى أنه من المقرر أن يحسم الأهلي صفقة الثنائي بسبب رغبتهم فى اللعب للمارد الأحمر.