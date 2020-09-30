بدون مشاركة كوكا.. أولمبياكوس يتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي أولمبياكوس اليوناني من التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا على حساب فريق أف سي أومونيا نيقوسيا القبرصي، وذلك بعد التعادل سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء.
ولم يشارك أحمد حسن كوكا في المباراة مع أولمبياكوس، ولم يمنحه بيدور مارتينيز فرصة لمشاركته في المباراة واكتفى بتواجده على دكة الاحتياط.
وبعد تعادل الفريقين سلبيًا، تأهل الفريق اليوناني لدور المجموعات من دوري الأبطال مستغلا تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب.
يذكر أن كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز أولمبياكوس بهدفين دور رد، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ملعب كارايسكاكيس.
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