ياسين العمري نجم الاتحاد المنستيري يقترب من الإفريقي التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية أمس الثلاثاء عن اقتراب نادي الافريقي التونسي من التعاقد مع ياسين العمري لاعب الاتحاد المنستيري المتوج بلقب كأس تونس. وذكر راديو "جوهرة" الخاص إن لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 25 عاما وقع عقود انتقاله إلى الافريقي لمدة ثلاثة مواسم بعد انتهاء عقده مع المنستيري. وقدم العمري مردودا لافتا مع المنستيري مفاجأة الدوري التونسي هذا العام وسجل الهدف الثاني لفريقه في نهائي الكأس ضد الترجي الأحد الماضي ليقود الفريق الى إحراز أول ألقابه منذ تأسيسه عام 1923.

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