نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن: عُرض على العمل في الأهلي من فترة.. ومندهش من موقف فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه عُرض عليه من فترة العمل داخل النادي الأهلي.

وكشف أحمد حسن، أن الأهلي سبق وعرض عليه تولي منصب مدير الكرة عندما كان محمود طاهر رئيسًا للنادي.

وقال الصقر في تصريحات لبرنامج "الماتش": "الأهلي عرض علي منصب مدير الكرة لكن وقتها كان مارتن يول سيرحل، ولم تكن الرؤية واضحة بشأن المدير الفني الجديد للأهلي".

وواصل: "لم أرفض تولي المنصب لكن عدم وضوح الرؤية تسبب في عدم اكتمال الأمر".

وأفاد أنه مستعد للعمل في الأهلي أو الزمالك إذا عرض عليه المنصب الذي يليق باسمه وقيمته مشيرًا إلى أنه يعمل باحترافية في أي مكان يتواجد فيه.

ويرى احمد حسن أيضا أن النادي الاهلي لن يتأثر نهائيا في حالة رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الفريق.

وقال قائد مصر السابق: "فايلر حقق نجاحات مع الأحمر ولكنه لا يتعامل بذكاء الفترة الاخيرة.

وأردف: "المدرب الأجنبي دائما طموحه كبير، شيء غريب أن ينوي فايلر الرحيل قبل شهر من نهاية بطولة كبيرة من الممكن أن يفز بها"

وواصل: "كنت متوقع أن يستمر فايلر لنهاية دوري الابطال، أرى أن الأهلي مؤخرا مستواه اصبح اقل بسبب قلة إهتمام اللاعبين"

واتم كلماته: "الزمالك لن يتاثر برحيل كاريترون، والأهلي أيضا لن يتأثر برحيل فايلر، عليه توجيه الشكر له".