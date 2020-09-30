نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ ودورتموند.. لقاء الجريحين في كأس السوبر الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى حامل اللقب بوروسيا دورتموند إلى إيقاف زحف مواطنه بطل أوروبا بايرن ميونخ الفائز بأربعة القاب الموسم الماضي على الصعيدين المحلي والقاري، وذلك عندما يتواجهان على ملعب «أليانز أرينا» في الكأس السوبر الألمانية في نسختها الحادية عشرة خلف أبواب موصدة الأربعاء.

وتجمع الكأس بين بطلي الدوري والكأس، غير أن فوز بايرن حامل لقب الدوري الألماني في الاعوام الثمانية الماضية بلقب الكأس أيضًا على حساب باير ليفركوزن، وضعه بمواجهة وصيفه في الدوري دورتموند.

وتقام عادة الكأس السوبر قبل افتتاح الدوري، غير أن توقف المباريات واعادة جدولتها في مواعيد لاحقة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حال دون إقامة المباراة في موعدها الاعتيادي، على أن تجري هذا الموسم بعد مرور مرحلتين من الـ«بوندسليجا».

ويواجه دورتموند الجريح بعد خسارته أمام أوغسبورج صفر-2 في المرحلة الثانية من الدوري، غريمه بايرن الذي سقط بدوره في المرحلة ذاتها أمام مضيفه هوفنهايم 4-1، ليلحق الأخير به خسارته الأولى منذ نحو 10 أشهر.

ووضع هوفنهايم أيضًا حدًا لسلسلة 23 فوزًا متتاليًا للعملاق البافاري في مختلف المسابقات آخرها على اشبيلية الإسباني 2-1 بعد التمديد في الكأس السوبر الأوروبية الخميس الماضي في بودابست، وهو أنجاز لم يسبق لأي ناد في البطولات الخمس الكبرى تحقيقه سابقا متجاوزًا انتصارات ريال مدريد الإسباني الـ22 على التوالي بين سبتمبر وديسمبر 2014.

وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونخ منذ سقوطه أمام بوروسيا مونشنجلادباخ 1-2 في السابع من ديسمبر الماضي، كما هي الخسارة الأولى له بقيادة مدربه هانزي فليك في جميع المسابقات منذ كانون ديسمبر الماضي.

ويخوض بايرن اللقاء وسط ترجيحات عودة لاعب وسطه السابق ماريو جوتزه إلى صفوفه بعدما قرر دورتموند تحريره من عقده نهاية الموسم المنصرم.

وسبق للاعب الدولي السابق أن دافع عن قميص بطل دوري أبطال أوروبا بين عامي 2013 و2016 من دون أن يتمكن من فرض نفسه، ليعود مجددًا إلى النادي «الأصفر والأسود» الذي بدأ مسيرته معه، لكنه لم يخض في الموسم الماضي سوى 21 مباراة بسبب تراجع مستواه إثر تعرضه للعديد من الإصابات التي أجبرت صاحب هدف الفوز لمنتخب ألمانيا في نهائي مونديال البرازيل 2014 (أمام الارجنتين) على الغياب عن الملاعب لفترة 293 يوما منذ صيف 2016.

وبرغبة من فليك يمكن لبايرن أن يظفر بجهود جوتزه من دون أن يدفع اي مبلغ كتعويض بسبب وضعه كلاعب حر، محاولا تعويض فشل التعاقد مع عدة لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية أمثال المهاجم تيمو فيرنر ولاعب الوسط كاي هافيرتز اللذين انتقلا إلى تشيلسي الإنجليزي أو الكرواتي إيفان بيريسيتش العائد إلى إنتر ميلان الإيطالي بعد انتهاء فترة إعارته.

ولم تكن حال مدرب دورتموند السويسري لوسيان فافر أفضل من نظيره فليك، إذ وجد بدوره صعوبة في تقبل الهزيمة امام أوغسبورج وقال: «لقد خاب ظننا لخسارة المباراة. استحوذنا على الكرة بنسبة 80 بالمئة وسيطرنا على المباراة».

ويخوض بايرن ودورتموند كأس السوبر الألماني للمرة السابعة لكل منهما منذ أن تقرر إقامتها مجددًا في عام 2010، حيث أحرز الأول اللقب خمس مرات مقابل ثلاثة للثاني، علمًا أن «العملاق البافاري» يملك الرقم القياسي لعدد الانتصارات مع 7 ألقاب.

وكان دورتموند أحرز لقبه السادس في السوبر الموسم الماضي على ملعبه «سيدنال إيدونا بارك» على حساب بايرن ذاته بفضل هدفي الإنجليزي جاودون سانشو والإسباني باكو ألكاسير، منهيا هيمنة بافارية على الكأس استمرت ثلاثة أعوام متتالية.

ويتصدر مهاجم بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أحرز اللقب مرة واحدة بقميص فريقه السابق دورتموند وثلاث مرات مع فريقه الحالي، ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف.