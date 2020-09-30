خاص| الأهلي يحصل على الاستغناء الخاص بثنائي الجزيرة عمرو الجندي وعمر طارق

يواصل مجلس ادراة النادي الأهلي، تدعيم ألعاب الصالات والتعاقد مع العديد من الصفقات الكبيرة وخاصة تدعيم الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، استعدادًا للموسم الجديد.

وكشفت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد " عن نجاح مسؤولي القلعة الحمراء فى الحصول علي الاستغناء الخاص بعمرو الجندي و عمر طارق ثنائي سلة نادي الجزيرة .

واضاف المصدر ان الأهلي توصل الي اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي الجزيرة بشأن انتقال الثنائي لصفوف المارد الأحمر بداية من الموسم المقبل .

واوضح المصدر ان أن الأهلي اتفق علي الحصول علي خدمات ثنائي الجزيرة مقابل مبلغ مالي يقدر بـ10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى انتقال لاعب الأحمر أيمن شوكت.

ودخل عمر طارق وعمر الجندي ثنائي الجزيرة دائرة اهتمام مسئولى قطاع السلة فى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل بعد فشل المفاوضات التي تم فتحها مع عاصم مرعى المحترف بصفوف بروس بامبيرج الألماني، خاصة أن الفريق الأحمر خسر 3 بطولات الموسم الحالي هى دورى المرتبط وكأس مصر ودورى السوبر على يد الاتحاد السكندرى.

ونجح رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، فى إنهاء اتفاقه مع الثنائي ، كان يتبقي علي إتمام الصفقة موافقة مسؤولي نادي الجزيرة خاصة بعد اعلان الثنائي رغبتهم للرحيل الي صفوف الأهلي.

وكان الجزيرة عرض لاعبيه للبيع بسبب مرور النادي بأزمة مالية و تقدم الأهلي والزمالك بعروض لضم اللاعبين ومشيرا إلى أنه من المقرر أن يحسم الأهلي صفقة الثنائي بسبب رغبتهم فى اللعب للمارد الأحمر.

وكان الأهلي، أعلن تعاقده مع أحمد حمدي قادمًا من إحدى الجامعات الأميركية، فضلًا عن التعاقد مع محمد مصطفى عبد المجيد، لاعب الأهلي السابق، قادمًا من صفوف نادي مصر للتأمين.

وتعد الصفقة الرابعة، بعد التعاقد منذ أيام مع أحمد مهيب قادمًا من صفوف نادي سبورتنج، بعد ترشيحه من جانب أشرف توفيق، المدير الفني للفريق.