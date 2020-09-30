نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يستقيل من تدريب صن داونز لقيادة الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن استقالة بيتسو موسيماني من تدريب ص داونز الجنوب إفريقي من أجل الرحيل إلى القاهرة لتدريب الأهلي المصري.
وأكدت صحيفة تايمز لايف الجنوب إفريقية أن بيتسو موسيماني، قد استقال من منصبه خلال الساعات القليلة الماضية لتولي تدريب أحد الأندية الكبرى في شمال إفريقيا.
ورجحت الصحيفة أن موسيماني قد يتولى تدريب الأهلي أو الوداد المغربي من أجل اللعب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضافت الصحيفة على لسان مصدر لها: "نأمل أن يكون صن داونز سعيدًا بهذا الأمر، لأنه أمر جيد لجنوب إفريقيا، لم يدرب أي مدرب أسود إفريقي هذه الأندية الكبرى في شمال إفريقيا، هذا يعد تكريما كبيرا لموسيماني وهو شرف كذلك لجنوب إفريقيا".
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