فرج عامر: اختيار موسيماني مديرا فنيا لـ الأهلي بعد رحيل ڤايلر قرار عبقري

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن تولي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مديرا فنيا للأهلي خلفا لفايلر قرار عبقري.

وكتب فرج عامر، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "أعتقد أن اختيار الأهلي موسيماني (الجنوب أفريقي) والمدير الفني السابق لنادي صان داونز، مديرا فنيا له بعد رحيل ڤايلر، هو اختيار عبقري".

وكشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، أن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، استقال من منصبه، ويقترب من تدريب أحد الأندية الكبرى في شمال أفريقيا. ووفقًا لصحيفة "تايمز" الجنوب أفريقية، فإن موسيماني استقال من تدريب صن داونز، ومن المحتمل أن تكون وجهته المقبلة نحو شمال أفريقيا لتولي المهمة الفنية لفريق النادي الأهلي أو منافسه في دوري أبطال أفريقيا، الوداد البيضاوي المغربي. وقالت الصحيفة إن المدرب الذي فاز بلقب الدوري الخامس مع صنداونز الشهر الماضي، سيتولى مهمة فريقه الجديد، بمجرد أن يكون متاحًا. وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي، أن مجلس الإدارة سيحسم مصير فايلر غدٍ، الخميس، وسط تكهنات برحيل المدرب السويسري، عقب مباراة الفريق أمام الترسانة في كأس مصر، بسبب خلافات في العقد. وازدادت الأقاويل حول بديل فايلر المنتظر في النادي الأهلي، الذي يستعد لمواجهة الوداد االمغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

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