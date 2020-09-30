نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد المنصف: أرغب فى كسر الرقم القياسي للحضري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ولاعب الزمالك السابق أن إدارة النادي ساعدتني كثيراً على تحقيق الأرقام القياسية وامامي طموحات كبيرة فى المستقبل.

وأضاف حارس مرمى دجلة في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق:" إنني أسعى جاهدًا للعودة مرة أخرى للمنتخب خلال الفترة القادمة، وأسعى لتحقيق رقم قياسي في مركز حراسة المرمى وتكسير رقم عصام الحضري.

وتابع:" قادرين على تجاوز الازمة في جدول الدوري العام والبقاء هذا الموسم ، وتقديم مباريات جيدة الفترة القادمة من أجل حسم الاستمرار في الدوري .