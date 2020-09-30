ماحدش ملأ مكانه.. سألنا الجماهير هل تؤيد عودة ازارو للأهلي "فيديو"

أعلن نادي الاتفاق السعودي أمس الثلاثاء بإعطاء الفرصة للنادي الأهلي لاسترجاع اللاعب المغربى وليد أزارو، حيث تبقى ثلاثة أيام على انتهاء إعارته.

عدسة "دوت الخليج" رصدت آراء الجماهير حول عودة أزارو للقلعة الحمراء.

يقول أحمد خالد إنه يرجح عودة وليد أزارو للنادى الأهلي "لأنه لاعب لم يستطيع أحد حل محله في الفترة الحالية فمن يلعبون مكانه لم يؤدوا بالشكل المرضي للجماهير وأن غيابه أثر بشكل واضح على موقعه في الفريق".

وعلق محمد سيد وهو مشجع لنادى الزمالك أن أزارو يمثل مصدر خطر للفرق المجابهة للأهلى ولذلك يعتبره لاعب مهم للنادى.

وقال حسين محمد أن النادى الأهلى لا يتأثر بغياب اى لاعب ولكن ازارو لاعب جيد ويتمنى عودته للنادى.

وأضاف حسن السيد انه يريد عودة ازارو وان قرار إدراة النادى لإعاراته أثر على الأهلى على الرغم من أن فترة كورونا أثرت على ازارو حيث قل أدائه ولكن لكل لاعب جيد فترة لم يستطيع التأدية فيها بالشكل المطلوب.