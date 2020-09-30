نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يوجه رسالة للاعبة التنس ميار شريف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أشاد أحمد حسام ميدو بما قدمته ميار شريف لاعبة التنس، والتي أصبحت أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الدور الرئيسي من بطولة رولان جاروس.
وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، إلى أن الشعب المصري يفتخر بما قدمته ميار.
وشدد على أن ميار شريف تمتلك شخصية مميزة وقوية وقدمت مباريات رائعة أمام لاعبات كبار، موضحا أنها استطاعت أن تتحمل المسؤولية في مباريات صعبة وقوية.
وفي ختام حديثه، أكد على صعوبة لعبة التنس، مشيرا إلى أن الشعب المصري فخور بما حققته ميار شريف وسيدعمها فيما هو قادم.
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