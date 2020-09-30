أكد والد النجم الجزائري يوسف البلايلي، أن ابنه لا يرغب في الرحيل إلى أندية الخليج مفضلًا اللعب في أحد الأندية الإفريقية.
وقال والد البلايلي في تصريحات خاصة لصدى البلد : " إبني لا يريد اللعب مرة أخرى في صفوف أحد أندية الخليج ويفضل اللعب بإفريقيا".
وتابع : " نمتلك عرض من نادي الدحيل القطري ب 13 مليون دولار في ثلاث سنوات بينما عرض النادي الأهلي 6 مليون دولار في خمس سنوات ".
وأضاف : "مثلما تحدثت ان ابني يريد اللعب في إفريقيا ونننتظر أيضًا عرضا رسميا من نادي الترجي التونسي للعب في صفوفه فهو الأولوية بالنسبة ليوسف".
وأختتم: "من حق إبني التعاقد مع أي ناد قبل 3 أكتوبر وسوف نحسم الأمر سواء بالانضمام للأهلي أو الترجي خلال يومين ".
يذكر أن يوسف البلايلي قد فسخ عقده رسميًا مع نادي أهلي جدة السعودي بسبب تأخر مستحقاته المالية لمدة أربعة أشهر مما يتيح له الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والد البلايلي لصدى البلد: الأهلي قدم عرضا بـ6 ملايين دولار.. والأولوية للترجي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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