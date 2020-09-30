كشف عمر ربيع ياسين، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، كانت تعلم أن رينيه فايلر سيكون سببا في بعض الأزمات، وكان هناك بعض الأصوات تنادي بعدم تجديد التعاقد والبحث عن مدرب آخر، خلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال عمر ربيع ياسين، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "هناك تحذيرات كثيرة لمجلس الإدارة من السفر إلى سويسرا خلال فترة كورونا، خاصة أن الجهاز المعاون ظل في القاهرة ولم يغادر".
وأضاف: "كان هناك تخوفات عديدة من جانب لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، ولكن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء المجلس كان لديهم ثقة كبيرة في المدرب السويسري، خاصة أنهم كانوا يرون البند الموجود في عقد لن يستغله".
وتابع: "فايلر خذل مجلس الأهلي والجماهير، بعدما نجح في تحقيق الدوري المصري، وصنع اسما جيدا في المنطقة العربية، ولم يكن على قدر ثقة مسئولي النادي الذين كان لديهم ثقة في إكمال البطولة الأفريقية والبقاء لموسم آخر وعدم الرحيل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مفاجأة.. عمر ياسين: إدارة الأهلي وافقت على التجديد لـ فايلر رغم علمها بأنه متخاذل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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