وأشار موسيماني في بيانه، إلى أنه سيخوض تجربة جديدة خارج البلاد، دون أن يعلن اسم الفريق الذي سيقوده في الفترة المقبلة.

تواصل الأهلي مع موسيماني خلال الساعات الماضية ووجد حالة من الترحيب لدى المدرب الجنوب إفريقي الذي استقال قبل ساعات من تدريب صن داونز، حسبما أشارت تقارير جنوب إفريقية. وكشفت مصادر خاصة لموقع "صدي البلد" عن انتهاء الاتفاق بين مجلس ادارة الأهلي و موسيماني و الاتفاق علي جميع بنود العقد وأن يأتي مع مساعديه الأجانب . واضافت المصادر ان موسيماني سيصل القاهرة يوم الجمعة المقبل وأنه لا يوجد اي اختلاف بين الطرفين علي بنود التعاقد و ينتظر الأهلي فقط موقف الإيطالي ميشيل إياناكوني مدرب حراس الأهلي،حيث تحاول إدارة النادي الابقاء عليه ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق. وقالت مصادر إن محمود الخطيب رئيس النادي فضل موسيماني بسبب معرفته بالفرق التي تنافس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وأضافت أن السبب الحقيقي وراء التعاقد مع موسيماني هو رغبة الأهلي في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الأحمر .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسيماني يودع جماهير صن داونز في بيان رسمي قبل تدريب الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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