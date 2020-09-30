نقل مباراة بلدية المحلة وغزل المحلة إلى ملعب طنطا

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة بلدية المحلة وغزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل 3 أكتوبر، بالجولة 20 من منافسات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني، إلى ملعب طنطا.

وجاء هذا القرار وفقا لخطاب من وزارة الداخلية، طلبت فيه نقل المباراة من ملعب البلدية إلى ملعب طنطا.

يذكر ان منافسات الجولة ال19 بمسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة بحري انتهت واستمر فريق فاركو في صدارة الترتيب بعد الفوز علي منافسه دمنهور بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وحقق فريق غزل المحلة الفوز علي منافسه ابوقير للاسمدة بنتيجة هدفين مقابل هدف ليصعد الفلاحين للمركز الثاني في محاولة لخطف الصدارة من فاركو خلال الجولات الثلاث القادمة.

وجاءت نتائج المباريات كالآتي"

دكرنس 2-2 الرجاء

مالية كفر الزيات 4-2 بيلا

الحمام 2-1 بلدية المحلة

فاركو 2-1 العاب دمنهور

غزل المحلة 1-0 ابو قير للاسمدة

الأوليمبي 1-1 المنصورة

جدول الترتيب:

1- فاركو: 37 نقطة

2-غزل المحلة: 35 نقطة

3-ألعاب دمنهور: 33 نقطة

4-دكرنس: 29 نقطة

5-المنصورة: 28 نقطة

6-الرجاء: 27 نقطة

7-أبوقير للأسمدة: 26 نقطة

8-بلدية المحلة: 22 نقطة

9-الحمام: 20 نقطة

10-الأوليمبى: 18 نقطة

11-مالية كفر الزيات: 12 نقاط